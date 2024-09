Corte de agua HOY miércoles 18 de septiembre: Conoce AQUÍ el horario y distritos afectados

18/09/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha anunciado el corte de agua en varios distritos de Lima. Mediante sus redes sociales, la entidad compartió un comunicado oficial en donde brindó detalles sobre la interrupción de sus servicios programados para este miércoles 11 de septiembre.

"Son importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Lima y Callao", señaló en su cuenta de X.

Distritos afectados por el corte de agua

Los vecinos de los distritos de Surco, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Ate y Lurín deberán de tomar sus precauciones para evitar percances durante este miércoles.

Surco

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Urb. Chama; Urb. Resid. Higuereta; Urb. Los Rosales 12:00 a.m. hasta jueves 19 a las 11:00 p.m. Trabajos de mantenimiento en las redes

Los Olivos

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Urbanización-C.H. Cueto Fernandini 1era Et. Carlos; Urbanización-C.H. Cueto Fernandini 2da et. Carlos; Urbanización-Urb Parque El Naranjal 1era ET.; Urbanización-Urb. Parque El Naranjal 2da ET.; Urbanización-Urb. Previ; Urbanización-Urb. Villa del Norte 12:00 a.m. a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio

San Juan de Lurigancho

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Agrupación familiar Víctor Raúl Haya de la Torre; asentamiento humano Bayóvar ampliación sector Santa Rosa; A.H. Niño Jesús; A.H. Nuevo Amanecer ampliación Antenor Orrego; AF Las Mercedes; AF Las Palmeras; AF Torres Cruz Blanca; A.H. ampliación Señor de Los Milagros; AF Nueva Primavera; AF Valle Sagrado, AF la Fortaleza; AF Las Lomas de Bayóvar; ampliación Ramiro Prialé; Bayóvar ampliación 3ra zona sector Santa Rosa y ampliación las Lomas de Bayóvar. 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio

Ate

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión A.H. Los Alisos de Amauta; Urb. asentamiento humano El Amauta zona A y B; urb. maría Jesús Espinoza; urb. A.H. la Estrella; urb. A.H. Javier Heraud 2da etapa; urb. A.H. Inmaculada Concepción; urb. A.H. 28 de Junio; urb. A.H. Monterrey zona A y B; urb. A.H. Nuevo Amanecer; urb. A.H. Los Progresistas de Ate zona A; urb. asociación Alto Monterrey; urb. Asociación Amigos de la Paz; urb. asoc. Los Jardines de Ate; urb. asoc. Jesús de Nazareth; urb. asoc. El Milagro de mayo; urb. asoc. Nuevo Amanecer de Tupac Amaru; urb. asoc. progresista; urb. P.V. residencial Las Américas. 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio

Lurín

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión P.J. Julio C. Tello 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio

De esta manera, se dio a conocer qué distritos serán afectados por el corte de agua dispuesto por Sedapal para este miércoles 18 de septiembre. Se recomienda tomar sus precauciones.