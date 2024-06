Crisis en el Jorge Chávez: Ajedrecista y su madre piden ayuda para hospedarse y alimentarse tras reprogramación de vuelo

El ajedrecista arequipeño, Leonardo Cahuapaza, de solo 16 años, vive una complicada situación junto a su madre al quedarse varados tras la reprogramación de su vuelo por la crisis que se vive en el aeropuerto Jorge Chávez.

En diálogo con Exitosa, Victoria Tarapacá, madre del joven prodigio del ajedrez, pidió el apoyo de las autoridades y de todos los peruanos porque no cuentan con el dinero suficiente para encontrar un lugar donde hospedarse y alimentarse.

Leonardo Cahuapaza nos representó internacionalmente en el Campeonato Continental Absoluto de Ajedrez de las Américas, del 24 de mayo al 1 de junio. Cuando era el momento de regresar a nuestro país, se llevó una desagradable sorpresa por las fallas de luces de la pista de aterrizaje ocurrido en el terminal aéreo Jorge Chávez, que dejó cientos de pasajeros descontentos.

Tanto el joven ajedrecista como su madre, Victoria, tuvieron que pasar la noche en el piso del aeropuerto José María Córdova de Medellín, en Colombia, debido a que tenían un vuelo para las 7:40 p.m. del domingo, pero por la crisis tuvo que ser reprogramado.

Una vez que Corpac confirmó que todo ya se había resuelto alrededor de las 4:00 a.m. del día de ayer, lunes 3 de junio, en el terminal aéreo peruano, el joven arequipeño junto a su progenitora lograron arribar al Perú. Sin embargo, nuevamente fueron víctimas de la reprogramación de su vuelo con rumbo a Arequipa, ya que no lograron estar a tiempo para abordar.

"Ayer recién nos solucionan. A las 2:00 p.m. salí de Colombia y llegamos acá (Lima) a las 5:00 p.m. y bueno la aerolínea reprogramó para el mediodía, pero no estábamos en ese momento y teníamos prácticamente el pasaje. Insistí a la señorita que por los vuelos extranjeros no pudimos llegar y nos reprogramaron para el 6 de junio", expresó Victoria Tarapacá.

Al lograr conseguir un vuelo para regresar a la 'Ciudad Blanca' para este jueves 6, surge un problema que los tiene angustiados, ya que no tienen cómo solventar los gastos extras que provocó la grave situación vivida en el Jorge Chávez y por ello, no saben dónde pasar la noche hasta la fecha establecida para volver a casa y tampoco tienen dinero suficiente para alimentar a su hijo.

"Como en Colombia ya hemos gastado hospedaje, alimentación, teníamos programado nuestro retorno lo más pronto posible. Pero no esperábamos que pase esto (fallas en terminal aéreo). No tengo efectivo, ni tarjetas, solo tengo celular y el aplicativo (billetera móvil). (...) Ahora me voy a quedar más horas en Lima y no tengo ese dinero, tenía contabilizado", comentó.