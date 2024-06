¡Desesperados! Pasajeros quedaron encerrados dentro de avión por falta de escalera en aeropuerto de Pisco

03/06/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pasajeros de un avión que aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Pisco vivieron momentos de desesperación cuando quedaron encerrados durante horas dentro del vehículo aéreo porque en dicho terminal no contaban con una escalera adecuada.

¿Qué pasó?

Según trascendió, el avión de la aerolínea Iberia venía desde Madrid hasta Lima, donde aterrizaría en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, alrededor de las 7.00 p. m.

Sin embargo, la inesperada suspensión de llegadas y salidas de vuelos en el Jorge Chávez, producto de una falla en el sistema de luces de la pista de aterrizaje, obligó a que la aeronave en cuestión se desviara hacia el aeropuerto de Pisco.

No obstante, cuando todo parecía en orden por llegar a un puerto seguro, los pasajeros del vuelo se vieron inmersos dentro de otra tragedia. Y es que se les informó que no podían descender debido a que no había una escalera del tamaño suficiente para el avión.

Testimonio de los pasajeros

Los pasajeros manifestaron que el impasse causó momentos de angustia dentro de la aeronave principalmente porque la empresa no les brindaba una respuesta clara sobre cómo bajarían del vehículo.

"Soy un adulto mayor, en donde también hay varios adultos mayores, hay otras personas que sufren de la presión, creo que no hay decisión firme de la empresa de hasta qué hora nos vamos a quedar. Según los pilotos del avión, dicen que no hay una escalera adecuada para bajar del avión", relató un pasajero en uno de los videos difundidos.

Finalmente, informaron que recién pudieron bajar del avión cerca de las 4.30 a. m. gracias a una escalera improvisada. "Han tenido que improvisar una escalera. Esto muestra que no hay plan de contingencia ante emergencia", declaró.

Aeropuerto Jorge Chávez reanuda vuelos

A través de un comunicado en sus redes sociales, Corpac informó que los vuelos serán reanudados con normalidad. Sin embargo, precisó que los pasajeros varados deberán de consultar con sus respectivas aerolíneas acerca de cómo se procederá.

Según se dio a conocer, el primer vuelo en ingresar al suelo peruano provenía de la ciudad de Madrid y aterrizó en el país alrededor de las 4:40 de la mañana. Pese a ello, todavía continúan las coordinaciones con las aerolíneas para reanudar el despegue de los aviones que quedaron varados en el Perú.

De esta manera, se dio a conocer el caso de unos pasajeros provenientes de Madrid que estuvieron encerrados horas dentro de avión por falta de escalera adecuada en el aeropuerto de Pisco.