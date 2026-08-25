Cuatro hospitales de Lima modernizan sus servicios con nuevas herramientas digitales

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud puso en marcha la primera fase de su transformación digital, iniciativa que involucra a cuatro hospitales y 16 centros de salud en Lima. La medida busca mordernizar la atención médica mediante herramientas tecnológicas que permiten mejorar la gestión de citas y la información clínica.

En esta etapa se trabajará en el desarrolo de software, la gestión de citas y el escaneo de historias clínicas. Con ello, el sector pretende reducir los tiempos de espera y facilitar el acceso de los pacientes a los servicios de salud.

Cuatro hospitales conectados

La primera fase contempla al Hospital Hipólito Unanue, Hospital Dos de Mayo, Hospital Arzobispo Loayza y Hospital María Auxiliadora. Estos establecimientos forman parte de los principales centros hospitalarios de Lima y serán incorporados al proceso de modernización tecnológica.

Además de los cuatro hospitales, el proyecto incluye 16 centros de salud que comenzarán a utilizar herramientas destinadas a mejorar sus procesos administrativos y médicos.

Hospital Hipólito Unanue, Hospital Dos de Mayo, Hospital Arzobispo Loayza y Hospital María Auxiliadora

Implementación será progresiva

El proceso no podrá ejecutarse de manera inmediata en toda la capital debido a la dimensión de la red sanitaria. Lima cuenta con 25 hospitales y alrededor de 400 centros de salud, por lo que la transformación deberá desarrollarse por etapas. La estrategia apunta a conectar más centros de atención conforme se implementen las condiciones tecnológicas necesarias.

Incorporación de equipos

El anuncio se realizó durante la entrega de 1.070 equipos tecnológicos destinados a fortalecer la digitalización de los servicios de salud mental. Los dispositivos serán distribuidos en establecimientos priorizados de las Direcciones de Redes Integradas de Salud de Lima Metropolitana.

El ministro de Salud, Luis Dyer, entregó 1070 equipos tecnológicos a las cuatro Diris de Lima Metropolitana

La entrega de estos equipos forma parte de los esfuerzos del sector para ampliar las capacidades tecnológicas de sus establecimientos y acompañar el proceso de modernización. Así, la digitalización de citas e historias clínicas se suma a otras acciones destinadas a mejorar la gestión sanitaria.

Con esta primera etapa, el Minsa inicia un proceso que busca transformar progresivamente la atención en los establecimientos públicos de Lima. Los cuatro hospitales y 16 centros de salud incorporados serán el punto de partida para agilizar citas y avanzar hacia historias clínicas electrónicas.