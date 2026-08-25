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Terremotos en Venezuela: cifra de fallecidos supera los 6.500 a dos meses de la emergencia

A dos meses de los devastadores terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 en Venezuela, la cifra de muertos ya supera los 6.500, según el último reporte publicado por las autoridades venezolanas.

Cifra de muertos por terremotos de Venezuela
Cifra de muertos por terremotos de Venezuela (Difusión)

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 25/08/2026

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A dos meses de la emergencia reportada el pasado miércoles 24 de junio por el doble terremoto de Venezuela, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez publicó una actualización de la cifra de fallecidos que supera los 6.500.

Reporte oficial a dos meses de la emergencia

Por medio de un boletín informativo semanal difundido en las redes sociales del presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez publicó las cifras oficiales luego de dos meses de la emergencia. Dentro del documento se puede observar una serie de aspectos como: fallecidos, rescatados, personas atendidas en hospitales, viviendas entregadas, entre otros.

Cifra de fallecidos y heridos sigue en aumento

El doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 ocurrido al norte de Venezuela reporta una cifra que, representa 71 fallecidos más que el pasado lunes 17 de agosto. En ese sentido, lacifra oficial es de 6.509 fallecidos. Asimismo, aunque las labores de búsqueda se han reducido en las últimas semanas, las familias siguen en la zona de desastre en búsqueda de los restos de sus seres queridos.

Las cifras incluyen, además, 6.462 personas que han sido rescatadas, según las autoridades, que han informado asimismo de que han atendido en hospitales a 226.696 ciudadanos y 335 viviendas han sido entregadas.

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Por otra parte, dos meses después de los sismos, han sido recogidas 600.790 toneladas de escombros, según el diputado, también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

En cuanto a la búsqueda de cuerpos, esta continúa en el afectado estado venezolano de La Guaira, mientras la ayuda internacional ha disminuido, dada la cantidad del tiempo que ha transcurrido.

¿Cómo actuar durante y después de un sismo?

Frente a la ocurrencia de sismos, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico.

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Indicó que, si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

Asimismo, debe tenerse siempre a la mano una mochila de emergencia con artículos esenciales capaz de ayudar a sobrevivir entre las primeras 24 a 72 horas después de un desastre natural

Finalmente, las cifras ante los movimientos telúricos en Venezuela siguen en aumentos luego de dos meses de la emergencia, superando los 6.500 fallecidos por el doble terremoto que ocurrió el pasado 24 de junio del 2026.

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