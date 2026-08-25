Kevin Quevedo toma drástica decisión luego de quedar fuera de los planes de Pablo Guede en Alianza Lima

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El panorama de Kevin Quevedo en Alianza Lima podría cambiar luego de varios meses alejado de las canchas. Tras quedar fuera de los planes de Pablo Guede, el futbolista tomó una drástica decisión.

Quevedo busca otra chance con Guede

El futuro de Kevin Quevedo en Alianza Lima se volvió una gran incógnita tras varios episodios que lo terminaron apartando del primer equipo. El futbolista no suma minutos oficiales desde hace meses, registrando su última presencia en mayo durante el partido frente a Sporting Cristal por el Apertura.

Desde entonces, Quevedo no volvió a aparecer entre las convocatorias del cuadro blanquiazul, mientras su situación dentro del equipo comenzó a generar diversas especulaciones. El problema habría tenido su origen durante el receso previo al inicio del torneo, periodo en el que se produjeron algunos episodios de indisciplina.

Entre las situaciones que generaron malestar en el comando técnico estuvo el incumplimiento de un plan de trabajo individual que había sido solicitado al jugador. Esto terminó afectando la relación deportiva entre Kevin Quevedo y el entrenador argentino Pablo Guede.

De hecho, el estratega fue bastante claro cuando fue consultado por la situación del atacante y dejó en evidencia que, por el momento, no estaba dentro de sus planes. "Se lo dije a él en la cara. Y, como saben, lo que yo hablo con los jugadores queda ahí", señaló Guede en aquella oportunidad.

Pero, para que no quedaran dudas sobre su postura, el técnico blanquiazul fue todavía más contundente: "No cuento con él".

Hoy lo informamos en @futbol_satelite: Kevin Quevedo se disculpó con el comando técnico y los futbolistas de Alianza Lima tras la decisión del club de no tomarlo en cuenta. Pidió una nueva oportunidad y manifestó su compromiso. Dependerá de su trabajo y estado físico para volver... pic.twitter.com/NXcqlkl5tk — Kevin Pacheco (@kevin23pacheco) August 24, 2026

Kevin Quevedo toma drástica decisión

Sin embargo, después del reciente empate de Alianza Lima frente a Melgar en Arequipa por el Torneo Clausura, la situación habría comenzado a tomar otro rumbo.

Según informó el periodista Kevin Pacheco, Kevin Quevedo decidió acercarse al grupo de trabajo liderado por Pablo Guede para reconocer sus errores y pedir disculpas formalmente.

Con estas disculpas, el jugador apunta a ganarse de nuevo la confianza que perdió y demostrar que está dispuesto a sentar cabeza. Eso sí, el arrepentimiento no le garantiza la vuelta a la cancha ni que vaya a entrar de una a la lista de convocados.

El comando técnico habría establecido algunas condiciones antes de darle nuevamente el visto bueno. Una de las principales será demostrar un compromiso real durante los entrenamientos y también fuera de ellos.

A esto se suman las evaluaciones físicas realizadas por el área médica de Alianza Lima. Quevedo deberá obtener resultados positivos en estas pruebas para demostrar que se encuentra en condiciones de volver a competir después de su prolongada inactividad.

Así, Kevin Quevedo busca revertir su situación en Alianza Lima tras quedar fuera de los planes de Pablo Guede. Sus disculpas son un primer paso, pero su regreso dependerá de su compromiso y evaluación física.