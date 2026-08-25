Empresario colombiano es rescatado en menos de 24 horas en El Agustino tras secuestro: exigían S/100 mil para liberarlo

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un empresario colombiano fue rescatado con vida por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) luego de permanecer secuestrado en un inmueble de El Agustino. El operativo se concretó en menos de 24 horas y permitió, además, la detención de siete presuntos integrantes de la organización criminal denominada "Los Injertos del Mal", según información policial.

La víctima había sido interceptada durante la madrugada por sujetos armados, quienes lo trasladaron contra su voluntad hasta un inmueble ubicado en el distrito. Una vez en cautiverio, los secuestradores se comunicaron con sus familiares mediante WhatsApp para exigirles S/100 mil a cambio de su liberación.

Incluso, de acuerdo con la información difundida por la Policía, los delincuentes habrían enviado videos en los que se observaba al empresario siendo agredido, como parte de las presiones para conseguir el pago.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | La Policía Nacional logró rescatar a un empresario que había sido secuestrado durante la madrugada del lunes y permanecía encerrado en un inmueble del distrito de El Agustino, por el que pedían S/ 100 mil. Tras la denuncia, se dio con los presuntos... pic.twitter.com/Q0Z5hIzoVu — Exitosa Noticias (@exitosape) August 25, 2026

Empresario fue ubicado tras labores de inteligencia

La ubicación del inmueble fue posible gracias al trabajo de inteligencia e investigación desplegado por los agentes. La Policía logró identificar el vehículo que habría sido utilizado por los presuntos delincuentes durante las labores de seguimiento, reglaje, secuestro y posterior traslado de la víctima.

Con esta información, los efectivos llegaron hasta un inmueble del pasaje Fernando Noriega Calmet, en El Agustino, donde encontraron al empresario y procedieron a rescatarlo. Tras la intervención, el hombre quedó bajo protección policial y fue trasladado para continuar con las diligencias correspondientes junto con representantes del Ministerio Público.

El operativo también dejó siete personas detenidas, entre ellas dos menores de edad. La Policía informó que los intervenidos serían presuntos integrantes de "Los Injertos del Mal" y que todos los sospechosos serían de nacionalidad venezolana. Sin embargo, será la investigación fiscal la que determine el grado de participación y las responsabilidades individuales de cada uno.

Durante la intervención, uno de los presuntos integrantes habría intentado escapar y disparado contra los agentes. Esto provocó un intercambio de disparos en el que el sospechoso terminó herido en un brazo y una pierna, por lo que recibió atención médica.

PNP destaca operativo contra banda de secuestradores

El ministro del Interior, César Astudillo, llegó hasta la zona de la intervención para supervisar las acciones ejecutadas por los agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). Desde el lugar, resaltó que el rescate fue resultado de la coordinación entre las labores de inteligencia y la capacidad operativa de la Policía.

"Ha sido un duro golpe contra un grupo de extorsionadores. Este resultado es producto de un trabajo articulado entre la inteligencia y la capacidad operativa de nuestra Policía Nacional. Se ha podido actuar de forma rápida y ahora la víctima se encuentra estable. También se ha logrado incautar un arma de fuego que ha sido retirada del circuito criminal", señaló el titular del Interior.

La operación estuvo a cargo de la División de Investigación de Secuestros (Divise) de la Dirincri, cuyos agentes realizaron acciones de inteligencia, investigación y trabajo de campo para reconstruir los movimientos de los presuntos secuestradores y localizar el vehículo empleado en el delito.

🚨 #Lima | ¡POLICÍA RESCATA A EMPRESARIO SECUESTRADO Y DESARTICULA A "LOS INJERTOS DEL MAL"!



La Policía Nacional del Perú desplegó un intenso trabajo de inteligencia, investigación y campo que permitió rescatar sano y salvo a un empresario extranjero secuestrado y detener a... pic.twitter.com/t9Yz4orssN — PNP Noticias (@PNP_Noticias) August 25, 2026

Luego del operativo, los detenidos y los objetos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes. El Ministerio Público participará en las diligencias destinadas a recoger testimonios, analizar las evidencias y determinar cómo se produjo la interceptación del empresario, así como la función que habría cumplido cada intervenido.

El rescate del empresario colombiano en El Agustino culminó con su liberación con vida y la captura de siete presuntos implicados. Ahora, las investigaciones fiscales deberán determinar la responsabilidad de cada detenido y esclarecer la estructura detrás del secuestro, mientras las evidencias incautadas serán claves para establecer si la banda estaría vinculada con otros delitos.