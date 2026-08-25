Policía desarticula banda criminal "Los injertos del sur" acusada de extorsionar a transportistas de Lima Sur

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional desarticuló esta madrugada a la banda criminal "Los injertos del sur", organización señalada de extorsionar a empresas de transporte y sembrar el terror entre conductores de Lima Sur. Cinco de sus presuntos integrantes fueron detenidos durante un operativo ejecutado en distintos puntos de Villa El Salvador.

La intervención se produjo luego de las denuncias realizadas por transportistas de la zona, quienes alertaron sobre los constantes ataques y amenazas para obligarlos a pagar cupos. Entre los detenidos figura una mujer, quien también es investigada por su presunta participación en el ataque armado contra un bus de la empresa Nueva América, ocurrido el 23 de agosto.

Los capturaron con armas y dinero

De acuerdo con las primeras investigaciones, "Los injertos del sur" habría concentrado sus actividades criminales en las rutas que conectan Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. Los integrantes de la organización presuntamente atacaban a los conductores y utilizaban amenazas para exigirles pagos a cambio de permitirles continuar trabajando.

Durante el operativo, los agentes encontraron armas de fuego y otros elementos que serán incorporados a las investigaciones. También se incautaron celulares, tarjetas bancarias y dinero que, según las autoridades, estaría relacionado con las actividades de extorsión. Además, se hallaron placas de una motocicleta que habría sido utilizada por los integrantes de la banda.

"Podemos ver que dentro de lo intervenido hay dinero, producto de las extorsiones. Todos los celulares que utilizaban para esta actividad criminal, tarjetas con las que lograban acceder al dinero, pero sobre todo aquí vemos las pistolas y las placas de la moto que utilizaban", declaró el ministro del Interior.

🔴🔵 VES: cae "Los Injerto del Sur", banda señalada por extorsionar a buses en Lima Sur y vinculada a un atentado armado contra Nueva América.



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Tras su captura, los cinco intervenidos fueron trasladados a la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri, donde continuarán las diligencias para determinar su responsabilidad en los hechos denunciados. La Policía también busca establecer si existen más integrantes de la organización y su posible participación en otros ataques contra transportistas de Lima Sur.

Es así que, la captura de "Los injertos del sur" evidencia el nivel de inseguridad que enfrentan diariamente los transportistas de Lima Sur, quienes son blanco de amenazas, ataques y cobros de cupos. El operativo representa un golpe importante contra esta organización, aunque también refleja la necesidad de reforzar la inteligencia policial, prevenir nuevas extorsiones y garantizar condiciones seguras para conductores y pasajeros frente al avance de la criminalidad.