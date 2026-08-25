¡Tragedia! Accidente en vía Juliaca-Cusco deja cuatro muertos tras choque frontal entre camión y camioneta

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un violento accidente de tránsito registrado durante la madrugada dejó cuatro personas fallecidas en la vía Juliaca-Cusco, a la altura del sector del distrito de Calapuja, en Puno. El siniestro ocurrió aproximadamente a las 3:30 a. m. y tuvo como protagonistas a un camión de transporte y una camioneta Hyundai Tucson.

Accidente de carretera dejó 4 muertos

De acuerdo con la información preliminar, ambos vehículos circulaban en sentidos contrarios cuando se produjo un choque frontal. La camioneta, de color plomo, se desplazaba en sentido contrario al camión, cuyo recorrido era de sur a norte. La violencia del impacto provocó que varios ocupantes quedaran atrapados entre los fierros retorcidos.

En la camioneta viajaban tres personas: dos varones y una mujer. Los tres perdieron la vida debido a la gravedad del accidente. Mientras tanto, en el camión se encontraban el conductor y su copiloto, una mujer que también quedó atrapada y falleció como consecuencia del fuerte impacto registrado en esta transitada carretera.

Hasta el lugar llegaron integrantes de la compañía de Bomberos de Juliaca, quienes utilizaron equipos especiales para rescatar a las víctimas. Los trabajos de liberación se extendieron durante varios minutos y permitieron recuperar el cuerpo del conductor de la camioneta, mientras continuaban las diligencias en la zona del accidente.

🔴🔵 Puno: cuatro personas fallecieron tras un choque frontal en la vía Juliaca-Cusco. Bomberos continúan trabajando para recuperar uno de los cuerpos atrapados entre los fierros retorcidos.



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De manera preliminar, se informó que la camioneta pertenecería a una mujer identificada como Alata Pacha Mercedes. La Policía se comunicó con sus familiares para informarles sobre el accidente y permitir que acudieran hasta el lugar. Asimismo, familiares de la copiloto del camión llegaron a la zona y confirmaron la trágica noticia.

Por otro lado, el fiscal de turno se hizo presente para realizar las diligencias correspondientes conforme a ley y determinar las circunstancias exactas que provocaron la colisión. En tanto, el conductor del camión sobrevivió al accidente, aunque resultó herido y fue trasladado al hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, donde permanece con pronóstico reservado.

Otras noticias de Puno

Un nuevo sismo fue registrado en el Perú la noche del jueves 30 de julio, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce dónde se ubicó el epicentro del movimiento telúrico y los detalles del evento sísmico registrado en la región Puno.

De acuerdo con el reporte del IGP, el movimiento sísmico alcanzó una magnitud de 4.0 y tuvo una profundidad de 205 kilómetros. El epicentro fue ubicado a 27 kilómetros al norte de Santa Lucía, en la provincia de Lampa, región Puno.

Este nuevo evento sísmico forma parte de la actividad registrada en el país y viene siendo monitoreado por el Instituto Geofísico del Perú, entidad encargada de reportar las características de estos movimientos telúricos.