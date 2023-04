David Waisman agrede al exministro de Trabajo, Carlos Almerí, tras llegada de Alejandro Toledo

23/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El exvicepresidente David Waisman protagonizó una gresca con el exministro de Trabajo, Carlos Almerí en la sede de la Policía Aérea tras la llegada del expresidente Alejandro Toledo al Perú.

Waisman, quien en algún momento fue la mano derecha del expresidente, llegó hasta los exteriores de la sede de la Dirección Nacional de la Policía Aérea (DIPA) para esperar la llegada del exmandatario.

Según los testigos, en el mismo lugar también se encontraba el exministro Carlos Almerí, quien al ver a Waisman se acercó a comenzar a increparlo. En los videos difundidos, se escuchó a Almerí recriminarle que cuando cumplía funciones dentro del Ministerio de Trabajo, el exvicepresidente le había solicitado puesto laborales.

Además, con notorio tono enervante, expresó que Waisman no duró más de dos meses por ser "burro e inepto". Así pues, el exvicepresidente no soportó las críticas y no dudó en responderle de la misma forma, ello lo llevó a tildar a Almerí de "muerto de hambre" y le propició un golpe en cara.

Altercado entre David Waisman y Carlos Almerí

Tras la llegada al Perú de Alejandro Toledo, el exvicepresidente David Waisman y el exministro Carlos Almerí protagonizaron un altercado a las afueras de la sede de la DIPA.

Descargos de los exfuncionarios

En entrevista con Exitosa, Waisman señaló que su accionar fue en "legítima defensa". Asimismo, mencionó que esa no fue única muestra de acoso que recibió.

"Actué en mi legítima defensa. La prensa no ha sacado imágenes de otras personas que me han perseguido", declaró para nuestro medio.

En esa línea, el exvicepresidente aseguró que pondrá una denuncia contra el exministro de Trabajo, Carlos Almerí, por agresión verbal.

Por su parte, el exministro de Trabajo indicó que el golpe que le propició Waisman le provocó daños físicos en su rostro, precisando que le ha movido un diente.

"Tengo el labio izquierdo [afectado] por el golpe que me ha dado Waisman de manera cobarde. (...) Iré al odontólogo porque me ha movido un diente", expresó.

Así pues, Almerí decidió poner una denuncia en contra de su "agresor", a la que Exitosa pudo tener acceso en exclusiva. En el documento se especifica que la tipificación correspondiente a lo sucedido es "fuero común/vida, el cuerpo y la salud (delito) lesiones", según indica el documento.

Hasta el momento se desconoce si Waisman habrá hecho lo propio, tal como lo había anunciado. De esta manera, la llegada de Alejandro Toledo ha provocado que dos exfuncionarios públicos tengan un altercado en la vía pública.