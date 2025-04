Defensor del Pueblo sobre restricción de uso de motos lineales: "Incidencia de criminalidad entre 6 p.m. y 6 a.m. es muy alta"

En entrevista exclusiva con Exitosa, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, explicó que su propuesta de restringir el uso de las motos lineales entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente, se debe a que en esa franja horaria existen horas picos en donde se cometen delitos violentos como la extorsión, el sicariato y el robo agravado.

"Un planteamiento en un estado de emergencia. Que las motos no se desplacen en horarios donde la peligrosidad y la incidencia del crimen esté ahí. (...) La incidencia de la criminalidad de las 6:00 p.m. a las 6:00 a.m. es muy alta, hay puntos picos que no estamos afrontando", expresó.