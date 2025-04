Defensoría de la PNP cuestiona paro de transportistas: "¿Crees que ganan lo suficiente para ser extorsionados?"

Máximo Ramírez, director general de la Defensoría de la Policía Nacional del Perú, conversó con Exitosa respecto al paro de transportistas realizado este lunes 7 de abril. El representante de la PNP cuestionó la manifestación, argumentando que los trabajadores del referido sector no recibirían ganancias suficientes como para ser extorsionados. Por tal motivo, rechazó que algunos gremios hayan impedido que otras empresas laboren con normalidad.

Durante el programa 'Hablemos Claro', un representante del paro de transportistas se enlazó en vivo para manifestar su reclamo, asegurando que la protesta es un reflejo de los constantes crímenes cometidos contra sus compañeros. Al culminar, Máximo Ramírez tomó la palabra, y opinó que maneja una hipótesis respecto a la grave situación que afrontan los trabajadores del sector transportes.

"Tengo una teoría personal. La alimento en base a información que recibo de muchos colegas que me escriben y me señalan. Un transportista, un chofer, ¿crees que ganan una cantidad de dinero suficiente para ser extorsionados, o para que se atente contra su vida? Indudablemente, no. Son gente humilde, igual que cualquiera. No son grandes empresarios", aseveró en un inicio.