Desalojos por Vía Expresa Sur: Vecinos de SJM piden ampliar cautelar para evitar demolición de sus viviendas

La Municipalidad de Lima sigue adelante con las obras de demolición para lo que será la realización de la Vía Expresa Sur que llegará hasta la Panamericana Sur. Por ello, en las últimas semanas han recuperado miles de metros cuadrados los cuales contaban con centenas de casas y otras construcciones establecidas en los últimos años.

Sin embargo, en la asociación "Luis Felipe de las Casas II" ubicada en San Juan de Miraflores, estos avances han tenido que detenerse gracias a una medida cautelar dictada por el Poder Judicial la cual le ordena a la comuna limeña no derrumbar más de 20 moradas en dicha zona.

En medio de los trabajos, Exitosa llegó hasta el lugar de los hechos para conversar con los vecinos que ahora buscan ampliar este dictamen para salvaguardar la integridad de más viviendas en la asociación.

A su vez, exigieron que el alcalde, Rafal López Aliaga, acate lo ordenado por el Poder Judicial.

En esa misma línea, las residentes aseguraron que las instalaciones del Terminal Terrestre de Atocongo, el cual cubra las rutas hacia el sur del país, tampoco ha sido demolido debido a que una importante parte de sus ganancias es destinado a la caridad por lo que la Municipalidad también ha tomado la decisión de no continuar esta obra por el momento.

"Las viviendas afectadas son 23, pero vamos a pedir una ampliación para los vecinos afectados que no estuvieron presentes. Ya el mercado ha sido demolido, pero hay una parte del Terminal de Atocongo que no han salido ya que ellos generan más de un millón de solos que va a la Fundación Canevaro. Nosotros como estamos desamparados y no tenemos ese apoyo han querido tumbar nuestras casas, pero gracias a Dios no lo han tumbado porque tenemos la medida cautelar", añadieron.