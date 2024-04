Descubre AQUÍ quiénes ya no están obligados a realizar la RENOVACIÓN de su DNI

15/04/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

La renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) es un procedimiento sumamente obligatorio debido a que garantiza que la información del ciudadano se mantenga actualizada. Sin embargo, existe una excepción para un grupo determinado de personas, quienes ya no están obligados a seguir esta regla. Aquí te contamos de quiénes se trata.

¿Quiénes ya no deben renovar DNI?

La renovación del DNI debe realizarse cada ocho años, puesto que ayuda a las autoridades a mantener un registro adecuado y actualizado de los ciudadanos, facilitando, además, trámites administrativos hasta la garantía de derechos civiles y electorales.

En cuanto al sector de personas que ya no están obligadas a ejecutar dicho trámite, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) detalla algunos puntos al respecto.

Según indican, a partir de los 60 años, el DNI de los ciudadanos peruanos ya no exhibe una fecha de vencimiento. No obstante, en su lugar, figura la frase 'No caduca'.

Ello significa que, estas personas no se encuentran obligadas a renovar su documento de identidad, lo cual elimina definitivamente la realización de dicho proceso en Reniec.

¿Cómo renovar mi DNI si tengo menos de 60?

Es importante precisar que, si tú aún tienes menos de 60 años, debes realizar este proceso cada ocho años. Aquí te explicamos cuáles son los pasos a seguir.

Ingresa a la página de renovación de DNI: https://apps.reniec.gob.pe/renovacionDni/

Selecciona la opción 'Continuar' para comenzar con el requerido proceso.

para comenzar con el requerido proceso. Procede a revisar y posteriormente aceptar los términos y condiciones descritos en la plataforma.

Clic en el botón 'Empezar trámite' .

. Completa todos los datos personales que te soliciten de manera legible.

Descarga la aplicación 'DNI BioFacial' en tu celular. Ello te permitirá tomar una fotografía de tu rostro con la finalidad de validad tu identidad.

en tu celular. Ello te permitirá tomar una fotografía de tu rostro con la finalidad de validad tu identidad. Revisa cuidadosamente las indicaciones que señala la web.

que señala la web. Selecciona la oficina de Reniec más cercana para recoger tu DNI.

¡Y ya está listo! Una vez culminado el proceso, recibirás la constancia de tu operación vía correo electrónico.

A tener en cuenta

Si te preguntas si existe la posibilidad de ampliar la fecha de caducidad del DNI, la respuesta es sí. Y es que la validez de la cédula se extiende solo en dos situaciones: Cuando renuevas tu DNI hasta 60 días antes de su vencimiento o si es la primera vez que migras al documento electrónico.

De esta manera, se conoció que las personas mayores de 60 años no están obligadas a la renovación de su DNI, por lo que solo figura en su cédula la frase 'No caduca'.