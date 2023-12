"Cena", "Brindis", "Uva": ¡Increíble! Miles de peruanos tienen nombres alusivos a Año Nuevo, según Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) compartió, una vez más, la lista de peruanos cuyos nombres fueron inspirados en Año Nuevo.

Mediante sus redes sociales, la entidad nacional hizo pública la extensa relación de nombres que existe en nuestro país, destacando que una sola persona se llama 'Año Nuevo'.

Además de ello, se registran 287 personas con el nombre de 'Cena' y 485 que lo llevan de apellido, 105 peruanos llamados 'Brindis' y 4 que se apellidan así.

Continuando con la lista, existen en el Perú más de 50 personas llamadas 'Uva' y a este le siguen: 'Próspero', 'Nuevo', 'Deseo', 'Tono' y 'Amarillo'.

Sin embargo, también figuran nombres bastante curiosos como: 'Prosperidad', 'Ritual', 'Feriado', 'Champagne', 'Fiesta', 'Jarana'.

Es importante recalcar que, estos últimos nombres, son los menos frecuentes, por lo tanto no tienen homónimos y son únicos en todo nuestro país.

Como era de esperarse, dicha publicación causó revuelo en las redes sociales y los usuarios no pudieron evitar mostrarse sorprendidos por los curiosos nombres que algunos poseían.

Además, algunos aconsejaban que dichas podrían cambiarse de nombre.

"Por si acaso, se puede cambiar de nombre. Por ejemplo, creo que Muchos jueces coincidirán que no puedes bautizar a alguien como Amarillo, Ritual o Feriado", "¿No hay nadie en el Reniec que pueda orientarlos a no ponerse esos nombres a los pobres niños?", "¿Cómo que se llaman Cena?", "No puede ser", "Qué gracioso", "No lo puedo creer ja,ja,ja", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.