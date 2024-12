¡Desgarrador! Abuelitos pasarán Navidad en la calle tras ser desalojados de su vivienda

Abuelitos pasarían Navidad en las calles tras ser desalojados por deudas. El caso que tiene lugar en el distrito de Puente Piedra ha generado gran conmoción, puesto que se reveló que la hija de la pareja tiene discapacidad.

Según lo revelado por el programa 'ATV Noticias Edición Matinal', la pareja sexagenaria estaría pernoctando en un parque cerca de donde ellos vivían junto a su hija, una mujer de 30 años que tiene una discapacidad física y se encuentra en silla de ruedas producto de un atropello sufrido en el 2011.

La señora Mila, de 67 años, devastada por la terrible situación que afronta su familia, se encuentra preocupada por su destino y de su hija, que no puede caminar tras ser desalojados desde hace una semana por los dueños de una vivienda ubicada en la Asociación Los Pinos.

La familia informó ante las cámaras de televisión que ellos estuvieron pagando el alquiler del inmueble, pero de pronto fueron retirados de forma violenta al aparecer un segundo arrendador.

"Era un local chiquito, era de un solo ambiente con incomodidades porque no tenía ducha. Vivimos ahí por dos años porque era de un solo piso. Ahora estamos acá (durmiendo en el parque) porque el Ministerio de la Mujer y Midis no vinieron (para ayudarlos) asegurando que mi mamá y yo no pertenecemos", explicó, Jazmín, la hija de la pareja de abuelitos.