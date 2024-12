Familiares y vecinos de niña hallada sin vida en VMT exigen pena de muerte para responsable del crimen

Familiares y vecinos de la niña de doce años asesinada exigen la pena de muerte para Gerson Alexander Juárez Tapia, asesino confeso de la menor. Además, condenaron la actuación de los efectivos policiales de la comisaría de José Gálvez, ya que consideran que, de haber reaccionado con mayor rapidez, se pudo haber evitado este crimen.

Durante las últimas horas de este martes 10 de diciembre, los familiares y vecinos de la menor velaron sus restos en la vivienda de su bisabuelo, en el distrito de Villa el Salvador. El dolor y la pena por el escalofriante feminicidio embargaron el lugar donde se realizaban las exequias, por lo que incluso algunos allegados no dudaron en exigir justicia en presencia de los medios.

"Exigimos pena de muerte para esos desgraciados. ¿Cómo le hacen eso a una pobre niña? (...) También tengo niños pequeños, no me gustaría que a mis hijos les pase esto. La Policía, la presidente, ella es madre de familia, que tome cartas en el asunto. El ministro del Interior, de verdad que si la Policía se hubiera movido a tiempo, no hubiera pasado esto", manifestó para Exitosa una allegada a la familia.