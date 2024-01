El lamento de la mujer que perdió a su esposo y agredió a Dina Boluarte: "Él era el único sustento en mi casa"

La lamentable agresión que sufrió la presidenta Dina Boluarte durante un evento en la región Ayacucho ha generado revuelo a nivel internacional, pues la mujer que la jaloneó es la presidenta la Asociación de Víctimas y Heridos del 15 de diciembre de 2022, fecha en que un grupo de ciudadanos marchó contra la mandataria peruana y su esposo perdió la vida allí.

El nombre de la agresora es Ruth Bárcena Loyaza, quien poco después del fallecimiento de su esposo durante las protestas en Ayacucho, brindó declaraciones a un medio local y confesó estar devastada por la pérdida.

"Hay días que me levanto bien, con ganas de sonreír porque por un momento me olvido que ya no está mi esposo o a veces sigo esperando que vuelva de su trabajo. Sigo esperando esa llamada que me diga 'ya estoy en camino, cocina, ya estoy llegando'", contó Ruth a Infopaís.