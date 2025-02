El Perú se desangra: En menos de 50 días del año, el país registra 263 homicidios

El Perú sufre una crisis de inseguridad ciudadana alarmante. Las cifras son claras e irrefutables: la ciudadanía atravesó el mes de enero más violento de los últimos nueve años y el mes de febrero presenta cifras que no indican mejora alguna. Medidas inmediatas y resultados son exigidos por la población entera.

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, es señalado por la ciudadanía como uno de los principales responsables de la caótica situación que atraviesa el país. Lejos de la reflexión, el funcionario ha señalado, en reiteradas ocasiones, que el sector hace un esfuerzo denodado por controlar el crimen organizado.

De acuerdo al Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), el país registra 263 personas fallecidas por homicidio en los primeros 47 días del año. De igual manera, hay 255 casos ignorados a la espera de un diagnóstico.

Según Carlos Basombrío, exministro del Interior, la realidad es aún más preocupante: la cifra contemplada por el Sinadef suele ser menor a la real, ya que los equipos médicos no siempre cuentan con todos los elementos necesarios para determinar que una muerte corresponde a la categoría homicidio.

"... Nosotros en el Observatorio del Crimen y la Violencia, que contamos uno a uno los homicidios, tenemos cifras parecidas (al Sinadef). Hay un incremento desde hace ocho meses, y no hay mes en que estas cifras no aumenten. Incluso sus cifras no representan todo el universo de homicidios, ya que hay casos en que los médicos no tienen elementos suficientes para determinarlo", precisó en Canal N.