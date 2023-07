"El pueblo no es terrorista": Pegan panfletos en contra de la 'Tercera Toma de Lima' en Puno

A menos de una semana de la 'Tercera Toma de Lima', las principales calles de Puno amanecieron con panfletos en contra de las protestas de este 19 de julio.

Los papeles pegados en vía pública intentan desacreditar las manifestaciones anunciadas para la próxima semana.

"El pueblo no es terrorista. El pueblo no quema policías, eso lo hace el terrorismo. El pueblo no destruye, eso lo hace el terrorismo. El pueblo no agrede a sus hijos, eso lo hace el terrorismo. Grupos extremistas se han infiltrado, no les importa el pueblo", se lee en uno de los volantes.