"Ella no sufría bullying": Habla padre de escolar que murió tras consumir pastillas en colegio en Independencia

El padre de la escolar que falleció tras consumir pastillas en colegio en Independencia, Yosber Rodríguez, señaló que su hija "no sufría de bullying" y se trataría de una "falsa alarma". Esto luego que un familiar mencionara que la menor era acosada por sus compañeros.

Durante el diálogo con nuestra reportera para Hablemos Claro, el hombre señaló que en el hipotético caso que su descendiente hubiera sufrido hostigamiento, les habría comentado este problema a ellos, sus padres.

Agregado a esto, el sujeto desestimó que su pariente ingiriera píldoras a fin de superar un "reto viral", impuesto por otros escolares del centro Imperio del Tahuantinsuyo.

"No, no, esa es una falsa alarma. Ella no sufría de bullying porque ella nos habría comentado. Tampoco se trataría de un reto viral", dijo a Exitosa.