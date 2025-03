Emergencia por incendio: Bomberos alertan que siniestro en Cercado de Lima podría terminar el domingo

05/03/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el comandante territorial del Departamento de Lima y Callao, Alfonso Panizo Otero, advirtió que el incendio originado en el distrito de Cercado de Lima, precisamente en Barrios Altos, podría durar hasta el domingo 9 de marzo.

Incendio en Barrios Altos duraría hasta el domingo

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', Panizo indicó que, si bien esta situación se ha tornado bastante frustrante, ya están trabajando en un plan operacional de turnos de 12 horas con el objetivo de extinguir el fuego que viene afectando varias edificaciones ubicadas en Barrios Altos.

"Es frustrante (...) Este es un incendio que va a terminar el domingo probablemente. De hecho, estamos trabajando ahorita con el vicecomandante general un plan operacional hasta el domingo en turnos de 12 horas", declaró a nuestro medio.

Asimismo, precisó que las edificaciones "se construyen para que tengan forma, medios, que no permitan que un incendio crezca a lo que se llama condiciones insostenibles, para que no se propague de un edificio a otro y para que los bomberos tengan acceso (...) Si eso no se respeta y la licencia de construcción (...) no cumple, genera un incendio imposible de controlar".

Forma de los edificios imposibilita apagar el fuego con rapidez

En otro momento, Panizo fue contundente al mencionar que, si bien la configuración de los edificios dificulta la rápida extinción del fuego, el hecho de que las viviendas en el Centro de Lima se hayan convertido en depósitos de carga inflamable lo complica aún más.

"El problema es que la configuración de estos edificios imposibilita hacer algo con razonabilidad. El Centro de Lima se ha ido transformado en miles de viviendas convertidas en depósitos llenos de carga combustible", continuó explicando.

Finalmente, indicó que el colapso estructural de edificios de concreto se debe a que, además de estar llenos de material combustible, están expuestos al fuego y al calor de manera prologada.

"¿Hace cuántos años no vemos un colapso estructural en edificios de concreto? Tenemos cuatro, en menos de 24 horas, tenemos cuatro. Esto ocurre porque está lleno de material combustible, totalmente prendido, con estructuras sometidas al incendio, al fuego y al calor por horas de horas y esto obviamente tiene que colapsar", agregó.

De esta manera, se conoció que el incendio que ha afectado varias edificaciones en Barrios Altos, sería apagada recién el día domingo, 9 de marzo, tras la implementación de un plan con turnos de 12 horas.