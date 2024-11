Empresarios chilenos observan como "amenaza" inicio de operaciones del megapuerto de Chancay

16/11/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, la periodista de radio Bio Bio Chile, Daniela Ruiz-Tagle, indicó que el empresariado de su país observa con "cierto celo" el inicio de operaciones del megapuerto de Chancay. Ello puesto que competirá con el puerto de Valparaíso y San Antonio.

¿Cuál es la opinión de Chile sobre el megapuerto de Chancay?

En conversación con Jesús Verde en el programa 'Hablemos Claro', la comunicadora aseguró que los empresarios chilenos toman como una "amenaza" la megaobra, debido a que le quitará hegemonía al puerto de Valparaíso.

"Se observa con cierto celo (el megapuerto de Chancay) por parte de Chile (...) Siendo Valparaíso denominado el puerto principal, se quite la hegemonía de ese puerto y también el de San Antonio que, hoy por hoy, está contando con mucha llegada de carga (...) Existe una amenaza y lo reconocen desde el mundo empresarial en nuestro país (...) Es un tema que preocupa a Chile", mencionó.

Asimismo, Daniela Ruiz-Tagle apuntó que Gabriel Boric no se ha referido públicamente sobre el megapuerto de Chancay, no obstante, no descartó que en la reunión bilateral que tuvo el mandatario chileno con Xi Jinping se habló sobre ello.

"El presidente no ha se referido a este tema (...) Ayer se pudo haber conversado, quizás de manera informal, con la delegación china, no necesariamente con Xi Jinping, pero con la delegación china que apoyó al presidente en la reunión bilateral con Boric (...) China es el principal socio comercial de Chile (...) El canciller Alberto van Klaveren va a viajar en diciembre a China, tiene una actividad allá", agregó.

Crearán una Autoridad Nacional Autónoma para Megapuerto de Chancay

En exclusiva para Exitosa, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, anunció la creación de la Autoridad Nacional Autónoma para el megapuerto de Chancay.

Del mismo modo, el titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) criticó al gobierno de Pedro Castillo por no priorizar la agenda en Chancay. También, detalló que la próxima semana emitirán un Decreto Supremo donde se le otorgará las facultades.

"Hasta el 2022 no escuchábamos sobre Chancay, el señor Castillo estaba en cualquier cosa menos en eso (...) La Autoridad ya está creada (...) por decreto legislativo, aprovechando que el Congreso nos dio facultades legislativas. La próxima semana, estamos emitiendo un Decreto Supremo donde se le va a dar las facultades", declaró.

De esta manera, la periodista de radio Bio Bio Chile, Daniela Ruiz-Tagle, señaló que la inauguración del megapuerto de Chancay ha tenido repercusiones en su país, quienes ven con recelo esta megaobra, ya que afectaría a sus puertos.