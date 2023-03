¡En busca de Keyser! Repartidor de delivery se robó una mascota tras entregar un pedido en Chorrillos

03/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un repartidor de delivery se robó una mascota de un vecindario de Chorrillos tras culminar con la entrega de un pedido. El pequeño perro de nombre Keyser fue hurtado mientras se encontraba paseando solo cerca de la zona de trabajo del motorizado.

Las cámaras de seguridad del reciento grabaron todos los instantes de este robo, donde se muestra cómo los repartidores se llevaron a Keyser con ellos. Y es que, según estas imágenes, Keyser se encontraba caminando tranquilamente, cuando la casa por la que transitaba abre sus puertas para recibir un pedido de delivery.

Luego de ello, el repartidor se dirige hacia la puerta mientras mira al pequeño can. Apenas termina de entregar el producto, voltea a mirarlo nuevamente y se agacha para acariciarlo. Keyser no mostró resistencia a esta acción y acepta las caricias. No obstante, luego de conversar con el segundo motorizado, el repartidor se acerca lentamente a la moto, mira a los lados y, finalmente, parte de allí con Keyser en brazos.

Cabe decir que Keyser es un perro de tamaño pequeño, con pelaje esponjoso de color marrón y la punta de las patas de color blanco. Además, tiene las orejas dobladas y la cola erguida con mayor cantidad de pelo.

La respuesta de los dueños de la mascota

Tras estos hechos, los dueños de Keyser ya denunciaron este hecho y emprendieron en su búsqueda. Para ello, ya publicaron los anuncios correspondientes con la foto de Keyser en redes sociales y las calles de aledañas al lugar de los hechos en Chorrillos.

En adición a ello, los familiares de la víctima han señalado que están intranquilos desde el hurto de su mascota. Por ello, para brindar información sobre el paradero de la mascota, las personas se pueden comunicar al número de celular 937396059.

Indignación por Keyser en redes sociales

Tras la difusión de este video en redes sociales, más las publicaciones de los familiares de la mascota, los usuarios de internet mostraron su indignación por este robo. Además, los internautas mostraron su preocupación, ya que consideran que ni las mascotas están seguras en la ciudad.

Del mismo modo, otro sector de los comentarios pidió a las personas no dejar a sus mascotas solas, pues también podrían ser víctimas de este tipo de casos. "No dejen a sus mascotas sin supervisión, sin collar y por la calle", comentó una de las usuarias.

Otro grupo de comentarios pidieron no sentenciar al repartidor de delivery, pues indican que, dado que la mascota estaba sola en la calle, la pudo recoger por pensar que no tenía dueño.