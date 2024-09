Encuentran escrito en las pertenencias de trabajador del Parque de las Leyendas que falleció ¿Qué decía?

El pasado domingo 1 de septiembre, un cuidador de animales silvestres y exóticos del Parque de las Leyendas fue encontrado sin vida en una de los ambientes de este zoológico. El joven de 30 años identificado por Christian Wacner Vila Rivera, se encontraba realizando sus labores con total normalidad cuando repentinamente se desvaneció para posteriormente fallecer.

Los primeros reportes de la administración del parque indicaron que el hecho habría sido ocasionado por temas netamente de salud por lo que la Policía Nacional del Perú ya se encontraba investigando. Sin embargo, con el pasar de las horas, el caso ha tomado un giro inesperado tras el hallazgo de un escrito entre sus pertenencias.

La prima de este trabajador conversó con Panamericana TV aseguró que encontró un papel escrito con su puño y letra mientras buscaban prendas para velarlas. En este texto, se lee como Christian Wacner Vila Rivera le pide a su jefe inmediato un cambio de área debido a malos entendidos con sus demás compañeros y también se indicó que el cuerpo fue encontrado semidesnudo en el área de las tortugas y suricatas.

El canal 5 tuvo acceso a este papel en el cual efectivamente se aprecia como el joven de 30 años había pedido su traslado a otra zona dentro del Parque de las Leyendas. El papel también indica que otros compañeros lo habían comenzado a incomodar en sus labores por lo que ya no se encontraba a gusto en el área donde se desempeñaba.

"Ing. Buenos días, quería consultarle si habría posibilidad de que me cambien a otro sitio o zona, he tenido la mala suerte de terminar ahí [...] Sabe que las compañeras hasta me han amenazado, me acusan que les grito, eso ya son mentiras [...] Usted sabe los problemas que hay con las compañeras y como que cada vez me están acusando de cosas que no son", decía dicho papel.