"Era el sustento del hogar": Esposa de conductor de 'El Chino' asesinado en Los Olivos exige justicia

¡Con lágrimas en los ojos! La esposa de Loymer Noé Benigno, conductor de la empresa 'Etuchisa' de la ruta C que fue asesinado en Los Olivos, se unió al paro de transportistas de este jueves 10 de abril para exigir justicia para ella y su familia.

Desde temprano distintos gremios y empresas de transportes suspendieron sus servicios para salir a las calles y alzar su voz de protesta ante la inacción del Gobierno para frenar la ola de inseguridad ciudadana y los asesinatos de conductores a manos de sicarios como el registrado en Lima Norte el pasado 4 de abril.

Sicarios a bordo de una moto lineal abrieron fuego contra Loymer Noé Benigno (38), en pleno recorrido y con pasajeros a bordo por presunto caso de extorsión. Ante la trágica muerte del chofer de uno de los buses de 'El Chino', su esposa no pudo evitar romper en llanto y expresar su dolor.

"Exijo justicia para el padre de mis hijos. Por favor, necesito justicia, no es justo que un padre responsable y trabajador que amaba a sus hijos (haya muerto ). Quedan huérfanos de padre. Él era el sustento del hogar", indicó ante las cámaras de Exitosa.

Asimismo, la esposa del fallecido chofer de Etuchisa pidió el apoyo necesario para que tanto ella como sus hijos puedan superar esta terrible pérdida. En ese marco, reveló que hasta el momento ninguna autoridad se ha comunicado con ella para darle información sobre los criminales que le arrebataron la vida al padre de sus pequeños.

"Necesito terapia psicológica para mis hijos, el menor no entiende lo que está pasando. (¿Recibió comunicación de las autoridades sobre las investigaciones?) Nada, no sé nada. ¿Por qué no hacen justicia?", exclamó la viuda de Loymer.