"Es muy duro para mí": Jackeline Salazar rompe su silencio tras ser rescatada de secuestro de 11 días

El secuestro y posterior rescate de la empresaria Jackeline Salazar ha generado revuelo nacional, ya que durante 11 días que estuvo privada de su libertad y hace casi una semana fue rescatada gracias a un trabajo de inteligencia de la PNP. Ahora la empresaria se pronunció por primera vez mediante sus redes sociales.

Jackeline Salazar utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar un emotivo comunicado en el que agradece todo el apoyo que ha recibido en las últimas semanas.

"No tengo palabras para agradecer sus oraciones, apoyo y ayuda. Disculpen si no respondo los mensajes, esto es muy duro para mí y mi familia. Escribo este mensaje porque no quería dejar de agradecer a cada uno por tanto apoyo", dijo en un inicio de su publicación.

Jackeline Salazar rompe su silencio tras ser rescatada

Enseguida, la mujer se negocios confesó que durante el tiempo que estuvo secuestrada, solo pedía a Dios que todo pueda terminar pronto, además, se disculpó por no poder responder los mensajes que sus amigos y seguidores le dejarona.

"Definitivamente soy tan bendecida por tener a tanta gente que estuvo pendiente y con sus oraciones. Dios me dio tanto ese milagro que día día se lo pedía. Discúlpeme si no respondo todavía los mensajes, es que aún no no tengo Las fuerzas para hacerlo. Muchas gracias, los quiero", agregó.