Pareja de Jackeline Salazar rompe su silencio tras rescate de la empresaria después de 11 días secuestrada

Eriksson Pozo, el policía y pareja de Jackeline Salazar, quien estuvo secuestrada durante once días en un predio de Carabayllo, brindó sus primeras declaraciones a la prensa, informando sobre el estado actual de la joven empresaria y las consecuencias en su salud tras el trágico hecho.

El testimonio de Eriksson Pozo se transmitió a través del programa Amor y Fuego y tiene lugar después de que se ordenara la detención de los delincuentes involucrados en el secuestro, entre ellos, el tío y el primo de la empresaria.

Consultado por si Jackeline Salazar se encontraría en buen estado de salud, Eriksson Pozo declaró que la empresaria dueña de una cadena de gimnasios presenta "cortes en la frente, en la mano, en el dedo" y que "en todas partes del cuerpo tiene moretones".

Aunque las preguntas continuaron, el entrevistado prefirió no brindar más detalles porque las diligencias continúan. "Mira, todas esas cosas yo a usted no le puedo precisar, ya que todo está en materia de investigación todavía", señaló.

Durante el programa, Erikkson Pozo aprovechó la oportunidad para hacer un llamado de auxilio a las autoridades para mantener la integridad de Jackeline Salazar y su familia.

"Yo quisiera hacer mención por sugerencia de ella, a la ministra de la Mujer, para que pueda hacer unas peticiones con respecto a su seguridad. Me gustaría que se puedan apersonar y pueda de repente, no sé, sugerirle algo a mi pareja, no sé, alguna otra opción. Porque ahorita no quiere ni siquiera que su familia salga a la calle a hacer compras ni nada porque está en constante peligro. Así como su familia y como su papá y mamá", solicitó.