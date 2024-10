"Es por su seguridad": Dirigente de transportistas se disculpa con la ciudadanía ante paro del 10 de octubre

En entrevista exclusiva con Exitosa, el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas M1 y M2, Julio Campos dio detalles sobre el paro de 72 horas convocado para este jueves 10 de octubre y pidió disculpas a la ciudadanía que se verían perjudicados al no encontrar unidades de transporte para movilizarse a sus respectivos centros de estudios y laborales.

Durante el diálogo con el programa 'Hablemos Claro', Julio Campos reveló que la nueva movilización en la capital se da para exigir al gobierno de Dina Boluarte detener los casos de criminalidad y de extorsión de los que han sido víctimas los transportistas en las últimas semanas.

En ese marco, pidió disculpas a los pasajeros que se verían afectados porque las empresas de transporte público no saldrían a las calles a cumplir con sus respectivos recorridos. Por ello, expresó que el paro no tienen ningún fin político sino que "buscan defender el derecho a la vida y la seguridad de toda la ciudadanía".

El vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas M1 y M2 también aprovechó en reiterar su pedido al Congreso de la República de archivar los proyectos de terrorismo urbano y la ley contra el crimen organizado.

"Queremos que se archiven y se deroguen todas estas leyes que son pro-criminales. Nosotros estamos solamente marchando y paralizando, llamando a la ciudadanía, que su vida no puede valer S/2 soles si tú no pagas ( cupo )", sentenció.

Por su parte, el vocero de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional, Hernán Mendieta, negó que la paralización del servicio de transporte tenga una inclinación política tal como aseguró el vocero de la Presidencia, Fredy Hinojosa.

Es así como aprovechó en enfatizar en que se trata de una marcha pacífica para garantizar la integridad de los trabajadores y que es una "cuestión de consciencia".