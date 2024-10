Cerca de 400 empresas paralizarán actividades el 10 de octubre: Todos los detalles del paro de transportistas

El incremento de la delincuencia en Lima y Callao ha llevado a los gremios de transporte público a convocar un paro de tres días desde el 10 de octubre. Los conductores exigen medidas de protección para trabajadores y pasajeros, ante la falta de seguridad en las calles.

El próximo 10 de octubre se dará inicio a un paro de transportistas urbanos en Lima y Callao, medida que se extenderá hasta el sábado 12. Esta manifestación, convocada por gremios de transporte público, surge como respuesta al incremento de la delincuencia y criminalidad en diversas regiones del país.

El vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, indicó que cerca de 400 empresas de transporte participarán en la paralización a nivel nacional.

"Nosotros ya hemos acordado el paro del 10 de octubre. No hay vuelta que dar", afirmó Campos en declaraciones a Canal N, señalando que los transportistas ya no pueden tolerar la violencia que viven diariamente. "La vida no puede costar 2 soles o 7 soles. El sicario y los delincuentes salen a la calle y si no pagaste te matan", expresó con preocupación.