EsSalud: ¡Alarmante! Más de 130 mil medicamentos desaparecen de almacenes de Padomi

Una reciente investigación periodística reveló que más de 130 mil medicamentos e insumos del Programa de Atención Domiciliaria (Padomi) de EsSalud desaparecieron de sus almacenes durante el primer semestre del 2023.

La lista de medicamentos desaparecidos incluye medicinas para la presión arterial y el estreñimiento, e insumos como preservativos, termómetros digitales, guantes, jeringas, sábanas, mascarillas, entre otros.

El reportaje periodístico elaborado por Panorama informó que la desaparición de 193 tipos diferentes de medicamentos e insumos equivale al menos 133 mil unidades perdidas. La alarmante cifra genera preocupación por la situación que pueden haber atravesado los pacientes de Padomi, miles de ciudadanos que dependen de estos para su salud.

En respuesta, la subgerente de Atención Domiciliaria de Padomi, Susana López Valdés, indicó que la desaparición sería producto de una falla en el sistema informático. Pese a que reconoció que el problema afectó a miles de pacientes, resaltó que la situación "no ameritaba una sanción".

"(¿Este 'error', como usted lo ha calificado, no merece ningún tipo de sanción?) No, para mi, no", fue la tajante respuesta de López.