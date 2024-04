¡Más de 100 mil casos de dengue! Perú reporta 117 muertes producto de la enfermedad tropical

En tan solo 13 semanas, las cifras del dengue se han disparado alcanzando los más de 100 mil casos a nivel nacional. Las alarmas se han encendido luego de que el Ministerio de Salud reportó 117 muertes producto de la enfermedad tropical.

Cabe destacar que, de los 112 659 casos de dengue registrados en el país hasta ahora, 74 554 han sido confirmados, 38 105 mientras que otros están siendo investigados como casos probables.

Las regiones con más casos de dengue son las siguientes:

Hasta el momento, el número total de fallecimientos a nivel nacional debido al dengue ha alcanzado los 117, según los datos proporcionados por el CDC. Este último recuento refleja un aumento notable desde la última actualización, que reportaba 107 muertes.

En específico, las regiones con el mayor número de fallecimientos son La Libertad (20), Ica (16), Ancash (19), Lambayeque (17) y Lima (18). En el departamento de Lima, los decesos se han distribuidos entre los distritos de Huaura, Chilca, Comas (3), Chaclacayo, San Martín de Porres, Villa María del Triunfo, Pativilca, Lurigancho, El Agustino, Pachacamac, San Vicente de Cañete, Villa El Salvador (2), Imperial, Carabayllo y Pucusana.

En medio de este escenario, los establecimientos de salud de Ica están a punto de colapsar ante el incremento de dengue. Según contaron los pacientes, tienen que esperar hasta más de 2 horas para ser atendidos; mientras que, en otras ocasiones, los llegan a mandar hasta el hospital regional.

"Mi hija está con fiebre y no la atienden. No le han sacado la prueba de descarte ni el médico la ha visto. Me la estoy llevando 'ahorita' a otro lado. Hay demasiada gente, más de dos horas y todavía no atienden", resaltó una madre de familia.