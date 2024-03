EsSalud salva la vida de joven gracias a exitoso trasplante de riñón

Cristopher iba a cumplir 29 años cuando se enteró que padecía de insuficiencia renal crónica. La noticia fue devastadora para este joven ingeniero, pero su regalo de vida llegó en diciembre del 2023. Un trasplante de riñón le devolvió la esperanza y tras la intervención de los profesionales del hospital Alberto Sabogal del Callao, hoy puede retomar sus sueños y metas.

Cristopher Pedreschi conoció su diagnóstico porque se sometió a un análisis de laboratorio clínico, solo para apoyar a su enamorada quien estudia microbiología. El resultado del examen, jamás lo habría imaginado.

"Según el examen, mis valores de creatinina y urea estaban elevados. El mismo laboratorio me recomendó que vaya al hospital de emergencia. Fui y me diagnosticaron insuficiencia renal crónica. Yo no lo podía creer", recuerda.