Estado no quiere reconocer que bandas criminales están enquistadas en Lima, afirma alcalde de Pataz

En entrevista con Exitosa, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, cuestionó que el Gobierno no acepte la gravedad de la presencia de bandas criminales en la capital limeña.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el burgomaestre afirmó que existe más peligro de vivir en Lima que en Pataz. Además, señaló que mientras el Estado no reconozca ello, fracasará en esta materia.

"Las bandas criminales no solo están en Pataz, también está en Trujillo y Lima. Alguien no quiere reconocer que las bandas criminales están enquistadas acá en Lima. Hay más peligro en vivir en Lima que en Pataz. Si el Estado no quiere reconocer eso, ya fracasó", declaró para nuestro medio.