Estafa en Vendimia de Ica: Asistentes causan destrozos porque artistas anunciados no se presentaron

12/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Fraude en el 58° Festival Internacional de La Vendimia de Ica. Los asistentes del evento denominado "Vendimia Old School" terminaron ofuscados porque los artistas anunciados, R.K.M & Ken-Y, J Álvarez y Tito El Bambino, nunca se presentaron en dicho concierto. Los fanáticos de los reggaetoneros, quienes esperaron por horas en el recinto, causaron destrozos y acudieron a la comisaría para registrar la denuncia policial por el delito de estafa.

Los ofuscados asistentes, que llegaron desde diferentes partes del Perú, comenzaron a lanzar botellas al escenario, destrozaron parte de la pasarela y se robaron bebidas y artefactos eléctricos.

La procuraduría municipal ya inició las acciones legales ante el Ministerio Público en contra de la empresa promotora "Malasquez Producciones", encargada del concierto, así lo informó Leydy Loayza, regidora de la Municipalidad Provincial de Ica.

Estafados se pronuncian

Decenas de personas expresaron su frustración a diferentes medios locales. "Compre 4 entradas para mí y mis tres hijas, he gastado más de 800 soles y ahora no hay nada, encima los de seguridad son prepotente y me dicen que no saben nada, venimos de Los Aquijes y estamos parados más de tres horas esperando alguna solución, porque ya todos los artistas han cancelado", declaró un asistentes.

"Me siento humillada y estafada, compramos las entradas más caras que costo 200 soles cada una en zona uva y no tenemos ninguna explicación, ha venido mucha gente de otras regiones para ver a los artistas y solo nos pusieron un dj", dijo otro.

¿Por qué los reggaetoneros cancelaron presentación en la Vendimia de Ica?

Luego de 4 años de ausencia por la pandemia de la COVID-19, el Festival Internacional de la Vendimia Iqueña había anunciado su regreso con bombos y platillos. Sin embargo, todo fue un fracaso. Tito el Bambino y R.K.M. & Ken-Y, quienes era los artistas internacionales anunciados para dicho evento, cancelaron su presentación debido a que los promotores no cumplieron con pagar los impuesto previstos por el show que los reggaetoneros iban a ofrecer.

La Vendimia de Ica

La Vendimia de Ica es una celebración que surgió para darle realce a la actividad vitivinícola de esta parte del Perú, donde artistas nacionales e internacionales se dan una cita en dicho evento.

El festival, que nació en 1958, rinde homenaje a la Vid, planta de la cual se obtiene la uva iqueña. Otro de los actos importantes es la elección y coronación de la Reina de la Vendimia, quien realiza "la pisa de la uva" para sacar el zumo de este fruto que se convierte en licor.