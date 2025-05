Este 26 de mayo será DÍA no laborable: ¿Por qué motivo y a quiénes beneficiará esta fecha?

09/05/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿A alistar maletas? Este mes de mayo contamos con un feriado oficial a nivel nacional, el 1 de mayo, pero pocos tenían conocimiento que según lo establecido en el Diario El Peruano, existe un día no laborable en el país. Descubre aquí el motivo y quiénes se verían beneficiados con este descanso.

¿Por qué el 26 de mayo es día no laborable?

Ya pasó el 'Día del Trabajo', pero muchas personas alistan sus maletas para aprovechar el fin de semana y celebrar el 'Día de la Madre', este segundo domingo de mayo, pero ten en cuenta que existe otro día más, de carácter cívico y regional, para que puedas pasar tiempo familiar o realizar un viaje para conocer las maravillas que poseen dos departamentos del Perú.

Según lo establecido por la Ley Nº 31667 promulgada por el Congreso de la República, ese día será considerado feriado no laborable compensable en la provincia de Ilo, en el departamento de Moquegua, por conmemorarse el aniversario de su creación política, para los trabajadores del sector público. Las horas no laboradas deberán ser recuperadas en la semana siguiente o en una fecha acordada.

Se señala que los centros de trabajo del sector privado en solo esa jurisdicción podrán acogerse a lo dispuesto en la presente ley, previo acuerdo entre el empleador y el trabajador, quienes deben establecer la forma de compensación de horas. A falta de acuerdo, decide el empleador.

El objetivo de declarar el 26 de mayo en Ilo como día no laborable es fortalecer la identidad de los pobladores y promover el turismo.

Día no laborable en mayo para Tacna

Si no eres de Ilo, no te preocupes porque según la Ley Nº 24681, se declara ese mismo día, 26 de mayo, como feriado regional para Tacna en homenaje a los héroes caídos en la 'Batalla del Campo de la Alianza'. En este caso, se trata de un feriado remunerado y no recuperable.

Leyes Nº 31667 y Nº 24681 declaran el 26 de mayo como día no laborable en Ilo y Tacna.

Feriados que quedan para este año 2025

No te preocupes si no eres trabajador en esas dos regiones del país, ya que tienes la oportunidad de tomar un merecido descanso en los demás feriados nacionales que restan para este 2025:

Junio

Sábado 7: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Domingo 29: San Pedro y San Pablo.

Julio

Miércoles 23: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Lunes 28: Fiestas Patrias.

Martes 29: Fiestas Patrias.

Agosto

Miércoles 6: Batalla de Junín.

Sábado 30: Santa Rosa de Lima.

Setiembre

Sin feriados oficiales.

Octubre

Miércoles 8: Combate de Angamos.

Noviembre

Sábado 1: Día de Todos los Santos.

Diciembre

Lunes 8: Inmaculada Concepción.

Martes 9: Batalla de Ayacucho.

Jueves 25: Navidad

De esta manera, se confirmó la oficialización de que este 26 de mayo será día no laborable solo para Ilo y Tacna, según las Leyes Nº 31667 y Nº 24681, respectivamente.