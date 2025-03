Este 28 de marzo será un FERIADO no laborable: ¿Por qué motivo y a quiénes beneficiará esta fecha?

26/03/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! El próximo viernes, 28 de marzo, los peruanos de una zona del país gozarán de un feriado no laborable, debido a una particular celebración dentro de nuestro calendario festivo. En la siguiente nota, descubre por qué motivo esta fecha fue declarada como tal, y quiénes podrán disfrutar de un merecido descanso.

Habrá feriado no laborable este 28 de marzo: ¿Por qué?

De acuerdo con la Ordenanza Regional N.° 004-2025-GR-Apurimac/CR, este viernes ha sido declarado como un día no laborable en la región Apurímac. La disposición gubernamental se dio a raíz de una festividad muy importante en este departamento, debido a que impulsa el turismo y las manifestaciones culturales de la población apurimeña.

La actividad festiva en cuestión no es otra que el famoso 'Carnaval de los Dioses Apu Tusuy', el cual celebrará la II edición del denominado "Encuentro regional de culturas vivas - Costumbres que nos unen en la región Apurímac". En dicho evento, se realizarán diversas actividades, en donde destacan las comparsas acompañadas de baile, música y vestimenta típica del departamento.

De acuerdo con el Gobierno Regional de Apurímac, esta celebración tiene como finalidad establecer un vínculo entre los jóvenes y el legado cultural de sus ancestros. Por tal motivo, la jurisdicción, dirigida actualmente por el gobernador Percy Godoy Medina, estableció el viernes 28 y sábado 29 de marzo como las fechas en donde se llevará a cabo la festividad.

"El Gobierno Regional de Apurímac, invita a los turistas nacionales y extranjeros a visitar Abancay, tierra del eterno valle primaveral y del carnaval más alegre del Perú y ser parte de la magnífica celebración, que revalora nuestras costumbres ancestrales y fortalece el espíritu de unidad de nuestra región", se lee en una publicación del GORE-Apurímac en redes sociales.

¿Quiénes podrán descansar este 28 de marzo?

Conforme a lo estipulado en la ordenanza regional, el 'Carnaval de los Dioses Apu Tusuy' tiene como objetivo permitir un descanso exclusivo para todos los trabajadores del sector público en la región Apurímac. No obstante, el acuerdo establece que las horas no trabajadas deberán recompensarse en semanas posteriores al día no laborable.

"Los titulares de las entidades del sector público regional adoptarán las medidas necesarias para garantizar la provisión de aquellos servicios que sean indispensables para la sociedad, durante el feriado no laborable", se lee en el documento del GORE-Apurímac.

Fuente: GORE-Apurímac.

De esta manera, el próximo 28 de marzo será un feriado no laborable compensable para la región Apurímac, en donde los trabajadores del sector público, previa coordinación con sus empleadores, podrán disfrutar de un merecido descanso.