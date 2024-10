¿Este 28 de octubre es FERIADO o DÍA NO LABORABLE en nuestro país? Esto informó El Peruano

24/10/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva duda ha surgido entre los peruanos. Y es que muchos se cuestionan si este lunes, 28 de octubre, es feriado o día no laborable en nuestro país. A continuación te brindamos todos los detalles respecto a lo establecido en el Diario Oficial El Peruano.

¿Este 28 de octubre es feriado o día no laborable?

Este lunes, 28 de octubre, es un día sumamente importante para aquellos peruanos que practican la religión con fervor. Y es que el Ministerio de Cultura (Mincul) dio a conocer que esta fecha es especial por la procesión de San Judas Tadeo, imagen que se encuentra en la Basílica Menor de San Francisco en el Centro de Lima.

Además, que esta festividad fue declarada como Patrimonio Cultural de la Nación, al formar parte de un culto popular que está vinculado, en su origen y desarrollo, al Apostolado Franciscano de Caballeros.

Al respecto, el Diario Oficial El Peruano no ha publicado ningún tipo de documento que declare la mencionada fecha como feriado o día no laborable, lo que significa que durante el 28 de octubre, tanto sector público como privado seguirá con sus actividades de manera normal.

Buenas noticias para los peruanos en noviembre

Para alegría de muchos peruanos, en noviembre, habrá una semana en la que solo se trabajarán tres días. Y es que según el Decreto Supremo N.° 110-2024-PCM, el próximo jueves 14, viernes 15 y sábado 16 del mes antes mencionado serán días no laborables en el Perú con motivo de la celebración del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

"Declarar días no laborables, a nivel de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, para los trabajadores de los Sectores Público y Privado, los días jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de noviembre de 2024. Para fines tributarios, son considerados hábiles los días jueves 14 y viernes 15 de noviembre de 2024″, señala la norma.

Es importante precisar que la medida impuesta por el Ejecutivo rige solo a nivel de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, siendo los trabajadores del sector público y privado los beneficiados.

Si bien en noviembre habrá un feriado una seria de días no laborables, este 28 de octubre no se podrá disfrutar de la misma manera debido a que el Diario Oficial El Peruano no ha establecido algo relevante.