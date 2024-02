"Esto es terremoto": Así reaccionaron EN VIVO los conductores de la televisión nacional al temblor

La tarde del último jueves, Lima y varias partes de la costa peruana sintieron un fuerte sismo de 5.4 grados. El temblor quedó registrado por las cámaras de la televisión nacional, capturando en vivo la reacción de los conductores de los diferentes noticieros.

Pese a que su epicentro fue Huaral, el movimiento telúrico se hizo presente en diferentes partes de la ciudad capital. Más de un programa se encontraba en plena trasmisión cuando minutos antes de las 4:00 de la tarde el sismo tomó por sorpresa a todos.

El suceso ocurrió durante el programa de Exitosa Deportes, teniendo las reacciones en vivo de los panelistas Gonzalo Núñez, Óscar Paz, Jean Rodríguez y Carlos Panez. El famoso 'Castor' afirmó en un inicio que el movimiento era un terremoto, mientras que su compañero trataba de aliviar el pánico a los que estaban en casa.

"Esto es terremoto, esto es terremoto. De acá no nos mueve nadie, no se ha calmado, esto sigue. Esto es un terremoto, no acá en Lima, pero si en otro lado. Vayan sacando su mochila de emergencia, tranquilidad, ya está pasando", expresó Núñez.