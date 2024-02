Abogado de Jon Tay: Recortarle el sueldo "no es robar", nos guste o no, no hay un delito contra el Estado

En entrevista con Exitosa, el abogado de María Cordero Jon Tay, Elio Riera, afirmó que recortar el sueldo a los trabajadores del Congreso, caso que involucra a su patrocinada, "no es robar". Según precisó, dicha acción tampoco configura delito contra la administración pública pues nunca fue retirado de las cuentas del Estado, sino de una personal.

Durante diálogo con Karina Novoa para Hablamos y Opinamos, Riera se pronunció sobre el caso 'mochasueldo', el cual fue denunciado por un extrabajador de Jon Tay, Rafael Cabrejos.

"Nos guste o no nos guste no hay un delito contra el Estado peruano, no hay un delito contra la administración pública, no se puede hablar de cocheco, no existe. No puede ser robar, para el tema de robo se requiere violencia", dijo a nuestro medio.