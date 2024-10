Estudiantes de UNMSM desmienten a Jeri Ramón: "Fuimos masacrados por el personal de seguridad"

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón, negó que personal de la casa de estudios haya agredido a los estudiantes que participaron en la toma del centro educativo. Sin embargo, alumnos desmintieron a la autoridad académica y precisaron que fueron "masacrados".

Durante una sesión extraordinaria de la Asamblea Universitaria, Ramón Ruffner ratificó sus declaraciones recientes acerca de los sucedido el pasado jueves 17 y viernes 18 de octubre dentro de Ciudad Universitaria. Según precisó, ella "repudia" la violencia, venga de dónde venga.

"Yo soy la que lo siente más porque yo soy madre de familia y a mi no me gustaría que a mis hijos los golpeen. La violencia venga de dónde venga, voy a repudiarla siempre porque nosotros somos académicos", expresó.

Sin embargo, estas palabras fueron rechazadas por los estudiantes se encontraban presentes en sala. Una de ellos indicó que durante esos días recibieron golpes de parte de "matones" contratados por la rectora. Además, precisó que se emplearon piedras y palos para conseguirle que los alumnos se retiren del lugar.

Incluso, se señaló que varios de los estudiantes terminaron siendo cargados para que sean atendidos luego de que sus cabezas terminaran sangrando y al borde de perder la consciencia.

"Esos días, prácticamente, los estudiantes fuimos masacrados, no solamente por el personal de seguridad, sino también por matones. Se trata de personas externas que la rectora misma en una entrevista admitió haber contratado a personas externas para que en horas de la noche ingresen a Ciudad Universitaria. A mi no me lo contaron, yo estuve ahí", manifestó.