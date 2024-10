San Marcos: Jerí Ramón planteará anulación del proceso electoral tras los hechos de violencia en campus

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jerí Ramón, anunció su intención de solicitar la anulación del proceso electoral universitario en respuesta a los disturbios ocurridos recientemente en la casa de estudios.

En una entrevista con Canal N, Ramón subrayó la gravedad de la situación y mencionó que convocará a una asamblea universitaria para debatir la posibilidad de anular las elecciones y establecer medidas ante los recientes incidentes violentos.

A su vez, enfatizó que su decisión de solicitar dicha anulación responde a su compromiso con la seguridad y bienestar de la comunidad universitaria.

"Yo soy de la idea de que se anule, es lo que yo voy a llevar a la asamblea, es mi posición. Me llegan un montón de insultos. Yo soy madre de familia, no me gustarían que a mis hijos los golpeen. Soy una rectora democrática, que en estos tres años, no he hecho una función política", declaró para el medio mencionado.