Exjefe de la Dircote cuestiona "terrorismo de imagen" señalado por Dina Boluarte: "No existe"

En entrevista con Exitosa, el Gral. en retiro, José Baella, sugirió que la mandataria Dina Boluarte acuñó el término de "terrorismo de imagen" porque se siente atacada. En esa línea, considera que la mandataria podría utilizar tal expresión para victimizarse, debido a que gran parte de la población no está de acuerdo con su gobierno.

En el programa Informamos y Opinamos, el exjefe de la Dirección Contra el Terrorismo PNP (Dircote) señaló que la presidenta podría recurrir a la victimización para disipar las críticas que recibe su gestión en la Presidencia. En tal sentido, afirmó que no existe un "terrorismo de imagen", considerando que dicha frase pudo haber surgido de su subconsciente o fue idea de sus asesores.

"No existe terrorismo de imagen. Lo que quiere (la presidenta) es victimizarse ante la situación en la que ella cree que constantemente es atacada e imagino que ha acuñado este término que en realidad no existe rutinariamente. Imagino que ella se lo imagina, o sus asesores se lo han dicho, que acuñe este término por cuánto es la única manera de contrarrestar el accionar de que la gente no está de acuerdo con ella.", expresó