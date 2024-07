Fiestas Patrias: Conoce la FUERTE multa a pagar por no colocar una bandera de Perú en casa durante julio

08/07/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Es ya una tradición que durante julio, en conmemoración por Fiestas Patrias, se coloque una bandera de Perú en todos los hogares alrededor del país. Sin embargo, muchos no conocen la fuerte multa que se tendría que pagar en caso esto no se realice.

Y es que más allá de un acto de orgullo nacional, el colocar este símbolo patrio constituye una obligación legal. Desde ello, te informamos qué hacer y cómo evitar sanciones por no colocar la 'blanquirroja'.

¿Desde cuándo se debe colocar bandera?

Si bien está popularizada la tradición de que la bandera se iza por todo julio, la responsabilidad sobre esta recae desde el 15 del mismo mes, extendiéndose hasta el 31.

Durante este periodo, es usual que las autoridades municipales realicen inspecciones para garantizar que todos los ciudadanos cumplan con la normativa.

Vale mencionar que es importante que la bandera se encuentre en perfectas condiciones, sin tener manchas, roturas, decoloraciones o símbolos adicionales a la patria, de tal manera que se eviten multas, además de poder demostrar un respeto hacia los símbolos patrios.

¿Cuánto pagarías de multa?

En caso no hayas acatado con la norma previamente mencionada, lo cual constituye una falta de civismo y respeto hacia los colores patrios, enfrentarás una pena.

Si bien esta varía respecto a cada municipio, las multas, en caso la municipalidad de tu distrito opte por sancionar el incumplimiento de la ordenanza, ascienden a importantes montos.

Por ejemplo, si la bandera no es colocada, corresponde el pago del 10% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), el cual es correspondiente a 515 soles.

Ya en una situación más grave, en donde el símbolo patrio se encuentre deteriorado, sucio, roto o en mal estado, los agentes municipales pueden sancionarte hasta con el 50% de una UIT, es decir, 2300 soles.

Los únicos distritos en Lima donde es obligatorio colocar la bandera en la puerta o balcón de las casas son Magdalena del Mar, Punta Negra, San Isidro y el Cercado de Lima, por lo que si residen en ellos deberás tener particular cuidado de seguir las indicaciones brindadas.

No izar la bandera corresponde una contradicción a la tradición en homenaje a la independencia del Perú, además una falta grave a los símbolos patrios en medio de un mes tan importante como este.

Ahora que ya conoces el monto al que ascendería la multa por no colocar una bandera de Perú en tu casa durante julio, no hay excusa para no realizar este acto de responsabilidad cívica.