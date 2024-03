Gremios de salud acatan paro nacional "preventivo" de 24 horas hasta que el Minsa establezca diálogo

19/03/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Diversos gremios del sector acatan hoy, martes 19 de marzo, un paro nacional de 24 horas para exigir el reconocimiento del derecho al ascenso de la carrera médica. En declaraciones a Exitosa, la presidenta de la Federación Médica Peruana, Ivette Mendoza González, precisó que la medida de fuerza se ejecuta de forma "preventiva" hasta que el Ministerio de Salud (Minsa) establezca diálogo.

¿Qué exigen con el paro?

Ibeth Mendoza reveló que la medida que vienen desarrollando en el frontis del Ministerio de Salud (Minsa) y en las sedes de las Direcciones Regionales de Salud (Diresas), es para exigir ser escuchados y que el gobierno de Dina Boluarte, como dicha cartera ministerial escuche sus demandas y reclamos de falta de subvención de medicamentos e insumos en diferentes establecimientos de salud del país, así como el reconocimiento del derecho al ascenso de la carrera médica, que vendría siendo postergado desde hace varios años.

Además, explicó que algunos trabajadores del sector salud no reciben su pago desde hace más de seis meses, pese a haber conversado con el ministro de Salud, César Vásquez.

"No queremos hacer este tipo de actividades, son medidas extremas, ya que 12 años venimos postergados en nuestros derechos. Nos preocupamos por la salud de la población. Desde hace varios años venimos reclamando que faltan equipos, insumos, los medicamentos. Los hospitales y centros de salud necesitan bastante infraestructura y el recurso humano está sin pago", recalcó la presidenta de la Federación Médica Peruana.

¡Piden diálogo con Minsa!

Ibeth Mendoza reiteró que continuarán atendiendo a los pacientes, tanto para emergencias y urgencias, durante la medida de protesta. Asimismo, pidió que el ministro César Vásquez se siente con ellos en una mesa de diálogo para resolver sus preocupaciones y evitar tener que llegar a una medida extrema.

"Exigiendo el cumplimiento del ascenso de la carrera por tiempo de servicios. No se nombraron a los trabajadores, han habido problemas. Tenemos médicos residentes que no le respetan sus vacaciones truncas, su alimentación y bonificaciones. (...) Nosotros estamos en un paro nacional preventivo de 24 horas por un acuerdo nacional y de no ser escuchados continuaremos con la medida de presión hasta llegar a una huelga indefinida, que no queremos. En las manos del señor ministro está analizar y conversar con el ministro de Economía", comentó.

¡Piden respeto de sus derechos!

Por su parte Ulises Aguilar, presidente del Cuerpo del Instituto Nacional del Niño, remarcó que tras la deficiencia y falta de equipos médicos e infraestructura, no se logra una adecuada atención de los pacientes, por lo cual pide a las autoridades del gobierno escuchar sus demandas y dar una pronta solución.

De esta manera, la presidenta de la Federación Médica Peruana, Ivette Mendoza González, reveló detalles sobre el paro que acatan hoy, 19 de marzo, a nivel nacional diversos gremios del sector salud para establecer un diálogo con el Minsa y pedir el reconocimiento del derecho al ascenso de la carrera médica, así como mejora de los equipos, insumos, logística y demás implementos para brindar una adecuada atención a la población.