"He tenido un exceso": Alcalde de Huaraz pide disculpas por comentario sexista a periodista

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz, David Rosales Tinoco, expresó sus disculpas públicas por un comentario denigrante contra una mujer periodista.

A través de un difundido en las redes sociales, el burgomaestre señaló que nunca tuvo intención de denigrarla y se excusó indicando que se trató de un "exceso" en su expresión contra la fémina a la que llamó "amiga".

"En el disfrute del carnaval tal parece que he tenido un exceso en mi expresión hacia ella. (...) Pido disculpas a mi amiga Milagros y a todas las mujeres que han sentido susceptibilidad respecto a este tema. No ha sido mi intención", expresó Rosales Tinoco.

El alcalde de Huaraz aseguró que la periodista a la que propició sus comentarios sexistas es una amiga suya. Además, comentó que él es devoto de la Virgen María y empleó su fe como argumento para señalar que él no falta el respeto a las mujeres. En esa línea, indicó que las personas que lo conocen saben que él sería incapaz de accionar de esa forma.

"Como todos ustedes saben, yo respeto mucho a las mujeres, soy devoto de la Virgen María, así que no me van a decir que yo estoy faltando a la mujer. (...) Las personas que me conocen saben del enorme respeto que tengo a todas y cada una de las mujeres", manifestó.