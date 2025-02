Nicolás Lúcar respondió con todo a ataques de Rafael López Aliaga: "Exitosa no es un ventilador de excretas"

Nicolás Lúcar, periodista de Exitosa y conductor del programa Hablemos Claro, se refirió a los recientes ataques del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Como se recuerda, el burgomaestre tenía pactada una entrevista con este medio para responder sobre el acta que se reveló donde se observa que, cuando era regidor, firmó para que la empresa brasilera OAS la administración de peajes.

Sin embargo, la autoridad edil decidió publicar en sus redes sociales un agravió contra el hombre de prensa por lo que este decidió cancelar la misma hasta que el líder de Renovación Popular se rectifique.

"No va haber entrevista con el señor López Aliaga, a menos que me pida disculpas públicas y retire esas imágenes agraviantes contra mi y mi familia. Y por supuesto, él no quiere aceptarlo. Porque él no quería venir a este estudio a dar explicaciones sobre su conducto como funcionario, sino a agraviarme", indicó en un inicio.