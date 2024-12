Hermana de médico asesinado en protestas arremete contra Morgan Quero: "Mi hermano no era ninguna rata"

12/12/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En conversación con Exitosa, Milagros Samillán, hermana de Marco Antonio Samillán Sanga, víctima de la represión en protestas contra Dina Boluarte en Puno, increpó al ministro de Educación, Morgan Quero, por llamar "rata" a su hermano. A su vez, hizo un llamado a que las autoridades respeten los derechos humanos.

Milagros Samillán arremete contra Morgan Quero

Durante el diálogo en 'Hablemos Claro' con Nicolás Lúcar, la hermana del médico Marco Antonio Samillán fallecido durante las protestas en Juliaca el 9 de enero del año pasado, mostró su indignación por las últimas declaraciones del titular del Minedu en respuesta a la pregunta de una periodista sobre los 50 fallecidos durante las protestas del 2022-2023.

Milagros Samillán señaló que "su hermano no era ninguna rata" y pidió que no sigan existiendo autoridades como Morgan Quero, que mancillan la dignidad de los peruanos y "no respetan los derechos humanos". Asimismo, resaltó que su familiar fallecido tenía muchos planes para su región en Puno y era inadmisible que le hayan arrebatado la vida durante las manifestaciones.

"No puede levantar falsos de todos nuestros seres queridos. (...) Mi hermano no era ninguna rata, era un ser humano educado, con muchos sueños, con muchos planes para su región Puno, pero el día de hoy el Gobierno se ha encargado de mancillarnos y atacarnos", expresó en Exitosa, visiblemente furiosa e indignada.

Enseguida, resaltó que los familiares de las víctimas mortales siguen exigiendo justicia a las autoridades en medio del dolor por sus lamentables pérdidas.

Pide la renuncia del ministro Morgan Quero

Entre lágrimas y con la vez entrecortada, Milagros lamentó las expresiones del ministro Quero. Asimismo, mostró su indignación de que una persona que asegura "tener educación y buena formación" hable así de sus seres queridos que perdieron la vida y de los sobrevivientes de las protestas, que "aún tiene perdigones y balas en sus cuerpos".

"Que se les diga ratas o terroristas ¿cómo podemos permitir esto? ¿Cuántas vidas más tienen que sacrificarse para que volvamos a una democracia justa? Lo único que exige el pueblo peruano es justicia que merecemos por nuestros derechos humanos", señaló.

Hace llamado a Dina Boluarte por polémicas declaraciones

Seguidamente, pidió que el Congreso de la República censure al titular del Minedu por arremeter contra los fallecidos y que la presidenta de la República, Dina Boluarte, muestre empatía y comparta su dolor.

"Censuren a este ministro. Que la señora Boluarte se ponga en mis zapatos, el dolor que yo siento. Ella es mujer, ¿cómo pueden decirles ratas a personas que participaban de sus derechos? En el caso de mi hermano solo estaba auxiliando por vocación a ser médico, por amor a su pueblo", dijo la hermana de Marco Antonio Samillán a Exitosa.

De esta manera, en 'Hablemos Claro', Milagros Samillán, hermana una víctima de la represión en protestas contra Dina Boluarte, increpó a Morgan Quero por llamar "rata" a su hermano.