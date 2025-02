Hijo dona el 65% de su hígado para salvarle la vida a su madre: Es el primer trasplante de este tipo en Perú

05/02/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La historia de Marina y su hijo Diego logró un hito en la medicina peruana. La mujer, de 59 años, llevaba mucho tiempo esperando recibir un trasplante hepático, debido a complicaciones en su salud por la cirrosis que padecía. Ante la ausencia de donantes, el joven, de 26 años, decidió otorgar el 65% de su hígado, con tal de que su madre fuese operada.

Médicos del hospital Guillermo Almenara optaron por recurrir a este método, y le realizaron los estudios necesarios a Diego para determinar si estaba apto o no. Los resultados fueron positivos, por lo que en septiembre de 2024, cuando la salud de Marina peligraba, se logró concretar la intervención.

Exitosa conversó con Félix Carrasco, médico cirujano encargado del procedimiento que le permitió vivir a la madre quincuagenaria. Él destaca este suceso como un "logro importante", debido a que se le da la oportunidad de trasplante a pacientes que lo necesitan con urgencia.

"Al haber muy poco donante cadavérico, tenemos que buscar alternativas. Un familiar , completamente saludable, que pueda donar una parte de su órgano, le salva la vida y le permite acceder a un trasplante. De otra manera, estaríamos perdiendo tiempo en la lista de espera", manifestó.

Asimismo, destacó que, tras mes y medio desde la intervención, el hígado de Diego se había reconstituido al 35%, demostrando una notable mejoría. Actualmente. el órgano se encuentra regenerado al 100%, por lo que el joven podrá realizar su vida con total normalidad.

Médicos destacan primer trasplante de este tipo

Por su parte, la doctora María Aguilar, titular de EsSalud, destacó que esta es la primera vez que se realiza una donación y trasplante "de vivo a vivo, de adulto a adulto" con médicos peruanos en la referida sede. Tras el éxito de este procedimiento, aseguró que se tienen programados este tipo de operaciones "cada semana o quince días".

"El Perú es uno de los países que menos donantes cadavéricos tiene. Tenemos una larguísima lista de espera para trasplantes de muchos órganos y la mayoría muere en el camino. Cuando eso se da, y hay la posibilidad de un donante vivo, se evalúa bien. Hay que considerar que son jóvenes que después tienen que hacer su vida totalmente normal", manifestó a este medio.

Por su parte, Marina y Diego expresaron su felicidad por esta nueva oportunidad de vida. "Me siento feliz, agradecida con Dios y con todos los médicos", indicó Marina. "Me siento súper bien, saludable. Ver a mi mamá que esté recuperada, feliz. Gracias a todos los médicos que participaron en el trasplante y a EsSalud, sino no se había logrado esto", finalizó Diego.