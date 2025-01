Gianella Marquina obtiene su colegiatura como abogada y Melissa Klug celebra su logro: "¡Muy orgullosa!"

Gianella Marquina obtuvo su colegiatura como abogada en una emotiva ceremonia en el Colegio de Abogados de Lima. El evento reunió a Melissa Klug, su expareja Raúl Marquina y su actual pareja, Jesús Barco. La conocida 'Blanca de Chucuito' celebró el importante logro de su hija con emotivas palabras en sus redes sociales.

Melissa Klug utilizó su cuenta oficial de Instagram para dedicar un cariñoso mensaje a su hija mayor, Gianella Marquina. En su publicación, la empresaria compartió un video de la ceremonia, donde se apreció el momento en que la joven abogada recibió una medalla, un diploma y su carnet de colegiatura.

La publicación de Melissa Klug no tardó en generar reacciones positivas en redes sociales, donde sus seguidores llenaron de felicitaciones a Gianella Marquina por su logro y destacaron el respaldo incondicional de la empresaria hacia sus hijos.

"No hay mejor muestra de amor que el orgullo de una madre", escribió uno de sus seguidores en los comentarios. "Definitivamente, ella es la diferente de la familia", expresó otro.

Este significativo momento también marcó un reencuentro familiar, ya que Melissa Klug estuvo acompañada por su expareja y padre de Gianella, Raúl Marquina, además de su actual pareja, Jesús Barco. Juntos dejaron de lado cualquier diferencia para celebrar este importante logro académico en la vida de la abogada colegiada.

Por su parte, Gianella Marquina también compartió su felicidad en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, publicó un video que mostró cómo se preparó para la ceremonia, desde los detalles de su vestimenta hasta el momento en que recibió su colegiatura. Junto al video, escribió un inspirador mensaje dirigido a sus seguidores.